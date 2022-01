Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de Milik sur l’arrivée de Bakambu !

Publié le 24 janvier 2022 à 18h10 par T.M.

Cet hiver, Cédric Bakambu a donc posé ses valises à l’OM. Un danger pour Arkadiusz Milik ? Pas forcément aux yeux du Polonais…

Cette saison, Arkadiusz Milik enchaine les déceptions. D’ailleurs, l’attaquant de l’OM se retrouve d’ailleurs mis souvent sur le banc par Jorge Sampaoli. Ce samedi, c’est d’ailleurs du bords du terrain que le Polonais a assisté au premier but de Cédric Bakambu avec le club phocéen. A peine arrivé, le Congolais se met donc déjà en évidence et cela pourrait un peu plus compliquer la situation de Milik. Avec Bakambu, Sampaoli a désormais une nouvelle solution pour le front de son attaque.

« On peut jouer ensemble »