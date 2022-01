Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message lourd de sens de Bakambu sur ses débuts !

Publié le 23 janvier 2022 à 9h15 par Th.B.

Auteur de débuts fracassants avec l’OM sur la pelouse du RC Lens samedi soir (2-0), Cédric Bakambu n’a pas manqué de souligner sa belle intégration au groupe phocéen et sa joie d’avoir signé sa première réalisation sous sa nouvelle tunique phocéenne.

En milieu de semaine dernière, le président Pablo Longoria parvenait à lancer le mercato de l’OM dans le sens des arrivées par le biais du recrutement de Cédric Bakambu. L’attaquant formé à Sochaux avait quitté la Ligue 1 en 2015 et a signé en tant qu’agent libre pour deux saisons et demi. Et il n’aura fallu au buteur congolais que de deux ballons samedi soir après son entrée en jeu face au RC Lens (2-0) pour parachever la belle victoire du club phocéen et inscrire au passage son premier but sous ses nouvelles couleurs olympiennes. Une adaptation éclair qu’il a lui-même évoqué par la suite en s’enflammant pour sa signature à l’OM et le groupe entraîné par Jorge Sampaoli.

« C’est difficile de rêver mieux pour des débuts »