Mercato - OM : Le cas Milik prend de plus en plus d’ampleur à l’OM…

Publié le 24 janvier 2022 à 9h45 par Th.B.

Alors qu’il n’est clairement plus aussi décisif que la saison passée, Arkadiusz Milik pousserait ses coéquipiers de l’OM à carrément s’interroger sur ses capacités à se positionner de façon optimale pour être à la conclusion des actions du collectif phocéen lorsque son avenir ne cesse de faire couler de l’encre dans la presse.

Force est de constater que depuis son retour de blessure au genou à la toute fin du mois de septembre 2021, Arkadiusz Milik piétine à l’OM où il ne s’est réellement distingué qu’en Ligue Europa et en Coupe de France. Pour ce qui est de la Ligue 1, l’unique réalisation de l’international polonais remonte au mois d’octobre. Peu, trop peu pour celui qui avait inscrit 10 buts en l’espace d’une partie de saison lors de l’exercice précédant avec l’OM. Et ce changement drastique, le vestiaire de l’OM, bien qu’il ait relativement changé lors du mercato estival, le ressentirait bien comme L’Équipe le confiait samedi dernier. Les prestations irrégulières de Milik pousseraient le groupe entrainé par Jorge Sampaoli à se poser des questions.

Des coéquipiers de Milik questionnent même son placement…