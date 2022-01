Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club prend déjà rendez-vous pour Arkadiusz Milik ?

Publié le 23 janvier 2022 à 17h45 par T.M.

Compte tenu de la situation actuelle d’Arkadiusz Milik à l’OM, les questions se posent concernant l’avenir du Polonais. Et un club pourrait bien en profiter.

Cette saison, Arkadiusz Milik est en grande difficulté à l’OM. N’étant pas décisif quand il est sur le terrain, le Polonais se retrouve souvent sur le banc de touche, comme cela a été le cas ce samedi contre le RC Lens. Durant cette rencontre, c’est d’ailleurs Cédric Bakambu, désormais concurrent de Milik, qui s’est distingué en marquant un but. Pour le buteur de Jorge Sampaoli, la situation ne cesse donc de se compliquer au point de jeter un froid sur son avenir à l’OM, que ce soit à court ou moyen terme. Si un possible départ est évoqué pour ce mois de janvier, c’est finalement à l’été que l’ancien de Naples pourrait faire ses valises.

Direction la Fiorentina ?