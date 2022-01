Foot - OM

OM - Malaise : Arkadiusz Milik reçoit un énorme soutien…

Publié le 23 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il ne parvient pas à retrouver de sa superbe à l’OM, Arkadiusz Milik peut compter sur un soutien de taille, en la personne de Jean-Pierre Papin.

Force est de constater qu’Arkadiusz Milik peine à faire son trou dans le nouveau schéma tactique concocté par Jorge Sampaoli qui a changé pas mal de choses au niveau de son animation grâce au mercato estival XXL effectué par le président Pablo Longoria. Avec un tout petit but en Ligue 1 inscrit en octobre dernier face à Lorient, Milik n’est plus ce qu’il était lors de ses premiers mois à l’OM. Et pour Jean-Pierre Papin, légende de l’OM, Sampaoli ne serait pas étranger à cette situation inconfortable pour l’attaquant polonais.

« Quand on évolue avec ce type d’attaquant, on ne doit jouer que pour lui »