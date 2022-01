Foot - OM

OM - Malaise : Dans l’affaire Gueye, le coupable court toujours…

16 janvier 2022

Sanctionné par la FIFA d’interdiction de recrutement durant deux mercatos, l’OM ne doit s’en prendre qu’à un homme : Jacques-Henri Eyraud.

Pour avoir signé Pape Gueye, prétendument libre de tout contrat (il a signé un contrat avec Watford, avant de se rétracter), l’OM vient d’être durement sanctionné par la FIFA. Le club ne pourra pas recruter durant deux mercatos de suite et le joueur ne pourra pas jouer pendant quatre mois. Une affaire qui tombe très mal pour un OM en reconquête, sous l’égide de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Si le club va faire appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport, difficile de ne pas se tourner vers le coupable désigné de ce triste dossier…

Eyraud, encore lui…