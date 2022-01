Foot

EXCLU : LFP, Mediapro… Un remboursement de commission qui se fait attendre

Publié le 8 janvier 2022 à 18h31 par Alexis Bernard

Après avoir touché 500 000 euros de commission pour la signature du contrat avec Mediapro, Didier Quillot et Nathalie Boy de la Tour devaient rembourser les sommes perçues. D’après nos sources, ce n’est toujours pas le cas.