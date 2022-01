Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est fixé pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 8 janvier 2022 à 7h30 par D.M.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 et notamment de l'OM, Cédric Bakambu aurait une préférence pour le FC Séville.

En quête d’opportunités sur le marché, l’OM aurait activé la piste menant à Cédric Bakambu. Libre depuis son départ de Beijing Guoan, l’attaquant congolais aurait récemment discuté avec les dirigeants de l’OM selon les informations de Foot Mercato. Formé à Sochaux, le joueur de 30 ans serait aussi surveillé par le LOSC, l’OL et l’OGC Nice. Interrogé sur son avenir, Bakambu n’a pas fermé un retour en Ligue 1, mais privilégierait une autre destination.

Le FC Séville tient la corde pour Bakambu