Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut recruter un buteur à 0€ !

Publié le 7 janvier 2022 à 12h10 par A.M.

Libre de tout contrat depuis son départ de Chine, Cédric Bakambu susciterait l'intérêt de l'OM qui cherche à se renforcer à moindre coût dans le secteur offensif.

Cet hiver, l'OM ne pourra pas faire de folie et cherchera à se renforcer à moindre coût. Jorge Sampaoli n'a jamais caché son intention de voir débarquer des renforts d'expérience afin d'encadrer un groupe assez jeune. Le club phocéen s'est notamment mis en quête de renforts offensifs compte tenu du fait qu'Arkadiusz Milik a réalisé une première partie de saison assez mitigée et que son avenir reste incertain. D'autant plus que l'OM sera privé de Bamba Dieng cet hiver, qui disputera la CAN avec le Sénégal durant le mois de janvier.

L'OM se place pour Bakambu