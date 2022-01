Foot - OM

OM - Malaise : L’OM et Pape Gueye contre-attaquent après l'incroyable décision de la FIFA !

Publié le 15 janvier 2022 à 19h30 par B.C. mis à jour le 15 janvier 2022 à 19h42

Alors que l’OM a été interdit de recrutement pendant un an par la FIFA dans le cadre du transfert de Pape Gueye durant l’été 2020, le club et son joueur, suspendu de son côté quatre mois, ont décidé de faire appel de ces sanctions auprès du TAS.

C’est un dossier qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’avenir de l’Olympique de Marseille. D’après les informations divulguées ce samedi par L’Équipe , confirmées dans la foulée par l’ AFP , le club phocéen a été interdit de recrutement par la FIFA pendant un an, soit deux mercatos successifs à partir de l’été prochain. Le dossier Pape Gueye est à l’origine de cette sanction décidée par l’instance du football mondial. Durant l’été 2020, l’OM s’était en effet attaché les services de Pape Gueye, libre, alors qu'il avait signé un précontrat avec Watford. L’écurie anglaise avait ainsi décidé de réagir en février 2021 en saisissant la FIFA, qui pourrait désormais plomber les plans de Pablo Longoria mais également de Pape Gueye, suspendu quatre mois de toutes compétitions officielles avec son club et sa sélection, alors que le milieu est actuellement avec le Sénégal pour disputer la CAN. Ce samedi soir, l’OM est sorti du silence pour commenter cette affaire.

L’OM et Pape Gueye font appel auprès du TAS