OM - Polémique : Patrice Evra revient sur son coup de sang à l’OM !

Publié le 13 janvier 2022 à 23h30 par Thibault Morlain

Fin 2017, Patrice Evra avait été remercié par l’OM suite à son coup de sang sur un supporter phocéen. Un événement sur lequel est revenu le principal intéressé.

En marge d’une rencontre d’Europa League entre l’OM et Guimaraes, Patrice Evra avait totalement disjoncté. En effet, lors de l’échauffement, l’ex-international français avait asséné un incroyable coup de pied à la tête d’un supporter phocéen. Un geste incroyable qui aura signé la fin de l’aventure d’Evra à l’OM puisque son contrat avait par la suite été résilié. Alors que cet événement avait fait énormément parler, Patrice Evra est revenu dessus ce jeudi au micro de RMC .

« Je suis un être humain, je ne suis pas un robot »