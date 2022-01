Foot - OM

OM : Sampaoli affiche sa joie après la fin de la malédiction à Bordeaux

Publié le 8 janvier 2022 à 8h53 par La rédaction

44 ans après son dernier succès à Bordeaux, l'OM s'est enfin imposé en terres girondines vendredi soir (1-0). Un soulagement pour Jorge Sampaoli.