Foot - OM

OM - Clash : Cette grosse explication révélée entre Sampaoli et Alvaro Gonzalez !

Publié le 5 janvier 2022 à 1h00 par T.M.

Alors qu’Alvaro Gonzalez n’est plus l’un des premiers choix de Jorge Sampaoli à l’OM, cela aurait donné lieu à une explication musclée entre les deux hommes.

A son arrivée à l’OM, Alvaro Gonzalez s’était imposé comme le patron de la défense phocéenne. Toutefois, depuis le début de cette saison, ce statut a considérablement évolué. Désormais, l’Espagnol est passé au second plan pour Jorge Sampaoli, qui lui préfère d’autres joueurs en défense centrale. Selon les informations de RMC , Alvaro Gonzalez se poserait d’ailleurs des questions face à ce situation à l’OM, mais pas de là à envisager un départ durant le mercato hivernal, contrairement à ce que disent certaines rumeurs.

Ça a chauffé !