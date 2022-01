Foot - OM

OM - Malaise : Les vérités de cette recrue estivale sur sa situation difficile !

Publié le 7 janvier 2022 à 1h00 par T.M.

Arrivé à l’OM en début de saison, Amine Harit peine à enchainer les minutes sous le maillot phocéen. Une situation évoquée par l’international marocain.

Au terme d’un longs feuilletons et différents rebondissements, Amine Harit a fini par poser ses valises à l’OM. L’ancien du FC Nantes a ainsi fait son retour en Ligue 1, étant prêté pour la saison par Schalke 04. C’était donc une arme offensive supplémentaire pour Jorge Sampaoli, qui l’utilise toutefois très peu depuis le début de la saison. En effet, Harit dispose d’un temps de jeu réduit avec le club phocéen. Une situation délicate que le Marocain aimerait inverser.

« J’aspire à avoir plus de minutes mais… »