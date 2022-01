Foot - OM

OM : Amine Harit craint la situation avec la Covid-19

Alors que les mesures s’intensifient autour de la crise sanitaire de Covid-19, Amine Harit craint un retour au huis clos dans le stades.