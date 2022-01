Foot - OM

OM : Sampaoli pousse un coup de gueule sur le contexte sanitaire

Visiblement agacé par le manque de clarté autour du contexte sanitaire qui pourrait avoir des répercussions sur le football, l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli est monté au créneau à ce sujet.