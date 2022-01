Foot - OM

OM : Dimitri Payet s'enflamme après la victoire historique face à Bordeaux !

Publié le 7 janvier 2022 à 23h05 par La rédaction

L'OM a brisé la malédiction en parvenant à remporter son match à Bordeaux. A l'issue de la rencontre, Dimitri Payet s'est exprimé sur cette victoire, qui permet au club marseillais de se positionner à la deuxième place au classement.