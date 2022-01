Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération à 18M€ à prévoir pour le départ de Milik ?

Publié le 24 janvier 2022 à 12h15 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria n’aurait pas évoqué un départ d’Arkadiusz Milik lors de discussions avec son entourage. Néanmoins, le dossier Dusan Vlahovic pourrait redistribuer les cartes du feuilleton Milik. Explications.

Depuis son retour de blessure fin septembre, Arkadiusz Milik n’a toujours pas trouvé ses repères dans l’animation de son entraîneur Jorge Sampaoli. En atteste son seul et unique but inscrit avec l’OM cette saison en Ligue 1 qui remonte à octobre dernier face à Lorient. Les rumeurs fusent dans la presse quant à un éventuel départ de Milik dès cet hiver bien que le président Pablo Longoria ait écarté une telle éventualité lors de la conférence de presse de présentation de Cédric Bakambu et par le principal intéressé à Canal+ Pologne. D’après La Provence, il n’aurait d’ailleurs jamais été question de l’option d’un départ lors d’échanges entre l’OM et le clan Milik.

La Fiorentina prête à tenter un coup cet hiver avec Milik ?