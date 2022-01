Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Pochettino !

Publié le 24 janvier 2022 à 11h15 par Th.B.

Alors que le PSG ne semble pas faire de Mauricio Pochettino un intouchable, Manchester United prévoirait de lancer son processus de nomination du futur entraîneur prochainement. Le dossier Pochettino serait sur la table.

Comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier, le cas de Mauricio Pochettino était alors déjà sujet à la discussion que ce soit à Doha ou à Paris. En effet, bien que son contrat ait été prolongé jusqu’en juin 2023 au PSG, l’entraîneur argentin ne semblerait pas apporter entière satisfaction aux décideurs du Paris Saint-Germain. En outre, le journaliste Julien Laurens a dernièrement confirmé que le rêve de Pochettino resterait de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United. Et du côté des Red Devils, la porte serait notamment ouverte pour Mauricio Pochettino, mais pas seulement.

Pochettino dans le processus de recherche de Manchester United !