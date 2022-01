Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate dans le feuilleton Arkadiusz Milik !

Publié le 24 janvier 2022 à 16h30 par Th.B.

Alors qu’il est annoncé du côté de la Fiorentina ou de la Juventus pour cet hiver, Arkadiusz Milik ne prévoirait absolument pas de plier bagage selon ses proches qui se sont confiés à RMC Sport. De plus, la complexité de cette opération, en raison des modalités de son prêt convenues avec le Napoli, ne permettrait pas vraiment de témoigner d’un départ surprise du Polonais cet hiver.

Depuis son retour de blessure en septembre dernier, ayant manqué l’Euro avec la sélection polonaise à cause d’un problème au genou, Arkadiusz Milik semble éprouver bien des difficultés à prendre le train qui était déjà bien en marche depuis le début du championnat. En atteste son unique réalisation en Ligue 1 qui remonte au mois d’octobre face à Lorient. Depuis, Milik n’a su se montrer décisif qu’en Coupe de France et en Ligue Europa. La faute à un problème de transmissions entre les différentes lignes du onze de départ selon l’attaquant qui a tenu à faire passer le message suivant samedi à Canal+ Pologne après n’avoir pas joué la moindre minute face au RC Lens (2-0). « Parfois je regarde le chrono, ça fait 20 minutes qu’on joue, je n’ai reçu que 2 passes avec un adversaire sur le dos. Cela diminue ma confiance. On cherche des solutions avec le coach. On ne se procure pas beaucoup d’occasions c’est un problème global ». Une situation sportive délicate qui pousse certains médias à spéculer sur l’avenir d’Arkadiusz Milik, avec un potentiel départ avant la clôture du mercato hivernal. Une éventualité que le président Pablo Longoria écartait lors de la présentation de Cédric Bakambu, nouveau numéro 13 et attaquant de l’OM. « Départ de Dieng ou Milik ? Absolument pas ! On disait qu'on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant... C'est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c'est difficile à trouver. C'est de plus en plus rare ». Même son de cloche chez Milik. « Les informations sur mon transfert ou mon prêt ? C’est marrant parce que je ne sais rien ». Et cela ne serait clairement pas à l’ordre du jour.

Le clan Milik assure qu’il va rester à Marseille

Ce lundi, de multiples informations ont été publiées selon lesquelles le vestiaire ne comprendrait pas vraiment les choix de placement d’Arkadiusz Milik sur le terrain d'après La Provence ou encore le fait que la Fiorentina songerait à remplacer Dusan Vlahovic cet hiver par Milik si le buteur de la Viola venait à plier bagage dans les prochains jours à en croire La Nazione. Cependant, pour ses représentants, qui se sont confiés à RMC Sport , un départ de Milik ne traverserait pas l’esprit de l’attaquant. « Il reste. Il veut continuer à l’OM. Marseille souhaite le garder. Evidemment, il aimerait jouer davantage mais c’est la vie du football ! Et les relations avec Sampaoli sont bonnes ». D’ailleurs, aucune offre n’aurait été soumise à la direction de l’OM pour Arkadiusz Milik d’après RMC Sport. Et quand bien même une proposition arriverait d’ici la fin du mercato, l’opération Milik s’avérerait particulièrement complexe à boucler.

Un départ trop complexe pour cet hiver ?