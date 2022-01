Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : José Mourinho abat son ultime carte pour Boubacar Kamara !

Publié le 24 janvier 2022 à 12h30 par Th.B.

Bien qu’il soit entre autres annoncé du côté de la Premier League à Manchester United et Aston Villa, Boubacar Kamara serait l’ultime volonté hivernale de José Mourinho. D’ailleurs, la Roma aurait prévu de tenter le tout pour le tout avant la clôture du mercato avec le joueur de l’OM.

Et si Boubacar Kamara venait à quitter l’OM à la fin de la saison ? En raison de sa situation contractuelle, son engagement prenant fin en juin prochain, le minot marseillais semble être destiné à plier bagage. La cause ? Une prolongation de contrat ne serait plus une option prise en considération par le défenseur central de formation reconverti en milieu de terrain défensif. Reste désormais à connaître la future destination de Kamara qui disposerait d’une jolie cote sur le marché des transferts, que ce soit en Angleterre ou en Italie. Dernièrement, il était question d’une destination précise : la Premier League puisque les demandes économiques de Boubacar Kamara au niveau de son salaire auraient considération refroidi la Roma. D’après The Athletic , Manchester United chercherait un joueur capable d’évoluer devant la défense de Ralf Rangnick et le profil de Kamara serait particulièrement apprécié. D’ailleurs, des discussions avec les représentants du joueur de l’OM dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat l’été prochain seraient susceptibles d’avoir lieu cet hiver lorsque le journaliste Fabrizio Romano a pour sa part fait savoir dimanche qu’Aston Villa garderait également un oeil attentif à l’évolution de la situation de Boubacar Kamara. Néanmoins, il ne faudrait surtout pas enterrer la Roma dans la course à la signature du milieu de terrain de l’OM.

José Mourinho veut Boubacar Kamara cet hiver !