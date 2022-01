Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Boubacar Kamara est tout tracé !

Publié le 23 janvier 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara aurait d'ores et déjà décidé de ne pas quitter Marseille cet hiver. Ainsi, Pablo Longoria serait condamné à voir son milieu de terrain français partir librement et gratuitement à l'issue de la saison. Et selon la presse britannique, il devrait poser ses valises du côté de Manchester United. A moins qu'Aston Villa réussisse à griller la priorité aux Red Devils de Ralf Rangnick.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara serait on ne peut plus proche d'un départ. En effet, le milieu de terrain français sera en fin de contrat le 30 juin et il n'aurait pas du tout l'intention de prolonger à Marseille. Pire, Boubacar Kamara préparerait un terrible coup à l'OM. Alors que son numéro 4 risque de quitter le club librement et gratuitement le 1er juillet, Pablo Longoria tenterait de lui trouver un nouveau point de chute dès cet hiver, et ce, pour pouvoir le vendre et récupérer quelques millions d'euros. Toutefois, Boubacar Kamara ne l'entendrait pas du tout de cette oreille. En effet, selon les informations de Foot Mercato , le crack de 22 ans aurait pris une grande décision quant à son avenir. A en croire le média français, Boubacar Kamara ne compterait pas du tout faire ses valises d'ici le mois de janvier. En d'autres termes, le protégé de Jorge Sampaoli ne souhaiterait pas quitter l'OM cet hiver. Ainsi, un départ libre et gratuit le 1er juillet semblerait être inévitable. Et la prochaine destination de Boubacar Kamara serait déjà identifiée.

Boubacar Kamara ne veut pas partir en janvier

D'après les indiscrétions de The Athletic , Boubacar Kamara pourrait donner une nouvelle trajectoire à sa carrière du côté de Manchester United. Comme l'a indiqué le média britannique, Ralf Rangnick souhaiterait renforcer son milieu de terrain avant la fin du mois de janvier. Et le nom de Boubacar Kamara séduirait un peu plus les Red Devils que ceux de Jude Bellingham et d'Amadou Haidara, et ce, parce que le pensionnaire de l'OM serait prêt à évoluer seule devant la défense mancunienne en tant que sentinelle. Le profil que rechercherait la direction de Manchester United et son entraineur. Ainsi, Boubacar Kamara pourrait filer vers Old Trafford à l'issue de la saison. A moins que...

Direction Manchester United ou Aston Villa le 1er juillet ?

Selon Fabrizio Romano, un autre club de Premier League serait prêt à tendre les bras à Boubacar Kamara le 1er juillet. Il s'agirait d'Aston Villa. Après avoir recruté Philippe Coutinho et Lucas Digne, Steven Gerrard souhaiterait s'offrir un milieu de terrain cet hiver. Pour se faire, l'ancienne gloire de Liverpool voudrait miser sur Boubacar Kamara, qui fait des merveilles à l'OM. Reste à savoir si Aston Villa réussira à battre la concurrence de Manchester United sur ce dossier.