Mercato - OM : Kamara aurait un gros contrat entre les mains !

Publié le 24 janvier 2022 à 14h15 par Th.B.

Contractuellement lié à l’OM jusqu’à l’issue de la saison, Boubacar Kamara serait susceptible de troquer la tunique phocéenne pour celle de Manchester United et ce, pour les cinq prochaines années.

Minot marseillais, Boubacar Kamara a fait toutes ses classes à l’OM et s’est imposé depuis 2016 au sein de l’équipe première de l’Olympique de Marseille. Néanmoins, et alors que son contrat prendra fin à l’issue de la saison, Kamara ne devrait pas renouveler son bail et donc, aura la possibilité de signer avec le club de son choix grâce à son futur statut d’agent libre. Selon la Gazzetta dello Sport, la Roma aimerait répondre favorablement à la demande de son entraîneur José Mourinho en parvenant à un accord à la fois avec l’OM et le joueur pour que Boubacar Kamara débarque cet hiver. Néanmoins, The Athletic faisait part d’un intérêt de Manchester United dimanche.

United aurait proposé un contrat de cinq ans à Kamara !