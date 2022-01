Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle piste pour l’avenir d’Alvaro Gonzalez !

Publié le 24 janvier 2022 à 13h45 par T.M.

Alors que l’OM veut se séparer d’Alvaro Gonzalez d’ici la fin du mois de janvier, un nouveau prétendant serait venu aux nouvelles pour le défenseur central espagnol.

Aujourd’hui, Alvaro Gonzalez n’est plus en odeur de sainteté à l’OM où Jorge Sampaoli ne compte plus sur lui. La porte est donc ouverte pour le départ de l’Espagnol et récemment, Pablo Longoria l’avait clairement fait savoir, lâchant en conférence de presse : « Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions ». Reste maintenant à trouver une porte de sortie à Alvaro Gonzalez, qui suscite certaines convoitises.

Un avenir à Cadix ?