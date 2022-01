Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria revient à la charge pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 24 janvier 2022 à 13h10 par T.M.

Après Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, l’OM n’aurait peut-être pas terminé son recrutement hivernal. Pablo Longoria aurait d’ailleurs décidé de rouvrir un dossier.

Avant l’ouverture du mercato hivernal, Jorge Sampaoli avait été très clair, réclamant des arrivées à l’OM. Et l’entraîneur phocéen a été entendu par son président. En effet, lors de ce mois de janvier, Pablo Longoria s’est activé et a réussi à régler les arrivées de Cédric Bakambu, qui était libre, et de Sead Kolasinac, libéré de son contrat avec Arsenal. Alors que ces renforts seront d’une grande aide pour Sampaoli durant la seconde partie de saison, cela pourrait encore bouger à l’OM d’ici la fin du mois de janvier.

Le dossier Belaïli rouvert ?