Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz annonce du lourd pour la fin du mercato !

Publié le 27 janvier 2022 à 10h30 par A.M.

A quelques jours de la fin du mercato, Pascal Dupraz attend encore des renforts, et l'entraîneur de l'ASSE ne cache pas son enthousiasme.

Arrivé au chevet de l'ASSE au mois de décembre, Pascal Dupraz a lancé l'opération maintien des Verts. Mercredi soir, la victoire contre Angers (1-0) en match en retard a mis fin à une terrible série de sept défaites de rang et pourrait donc insuffler une dynamique positive. Il faut dire que l'ASSE n'a pas chômé sur le mercato avec l'arrivée de cinq joueurs, à savoir Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Eliquim Mangala et Joris Gnagnon. Mais ce n'est pas encore terminé puisque deux autres recrues au moins sont encore attendues. Et Pascal Dupraz ne cache pas son optimisme.

«Le mercato nous permettra de reconstituer un groupe »