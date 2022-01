Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz a été snobé pour un dossier chaud…

Publié le 27 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Certes, Pascal Dupraz aurait fait le maximum auprès de Marcel Tisserand pour que le défenseur vienne lui prêter main forte dans l’opération maintien en Ligue 1 à l’ASSE. Néanmoins, le joueur de Fenerbahçe n’a pas été motivé par le projet sportif des Verts.

Ces derniers jours, il a été question d’une potentielle nouvelle collaboration entre Pascal Dupraz et Marcel Tisserand. Alors qu’ils se sont croisés au Toulouse FC, les deux hommes auraient pu réitérer cette expérience à l’ASSE dans le cadre de l’opération maintien dans laquelle les Verts se trouvent. Cependant, ce dossier n’a pas abouti comme le10sport.com vous l’a révélé dès mardi midi. De passage en conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE expliquait que Fenerbahçe était derrière cet échec. « Marcel (Tisserand) c'est non. Je pense que Marcel aurait bien voulu nous filer un coup de main, mais c'est non. Fenerbahce ne veut pas le lâcher » . Néanmoins, la vérité a éclaté dans cette opération.

Tisserand ne voulait pas s’embarquer dans la bataille pour le maintien