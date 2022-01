Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La porte est ouverte pour le retour de Bafétimbi Gomis ?

Publié le 27 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

A la recherche d’un attaquant durant ce mercato hivernal, l’ASSE pourrait faire un gros coup en rapatriant Bafétimbi Gomis.

Ayant déjà recruté 5 nouveaux joueurs, l’ASSE veut encore se renforcer. Pascal Dupraz attend des recrues d’ici le 31 janvier et surtout un buteur. Dans le Forez, cela est la grande priorité, mais cette quête d’un attaquant n’est pas simple. De nombreux noms sont évoqués pour rejoindre l’ASSE et ces dernières heures, une incroyable piste a été évoquée, celle menant à Bafétimbi Gomis, qui est actuellement libre de tout contrat.

Gomis intéressé ?