Mercato - ASSE : Beric, Gomis... Deux gros échecs se profilent pour Dupraz !

Publié le 26 janvier 2022 à 19h30 par Dan Marciano

A la recherche d'un buteur, l'ASSE a activé les pistes menant à Robert Beric et Bafétimbi Gomis. Mais le club semble se diriger vers un échec dans ces deux dossiers.

L’ASSE n’a pas le droit à l’erreur ce mercredi face à Angers. Lanterne rouge du championnat, le club stéphanois doit l’emporter s’il veut maintenir l’espoir d’un maintien. Il faut dire que la formation se donne les moyens de redresser la barre. Arrivé pour prendre la succession de Claude Puel, Pascal Dupraz n’a pas hésité à réclamer des renforts. Depuis le début du mercato hivernal, cinq joueurs ont débarqué à l’ASSE : Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Joris Gnagnon et Eliaquim Mangala. D’ici la fin du mois de janvier, le technicien espère, aussi, accueillir un latéral droit et un attaquant. Mais dans ce dernier dossier, Dupraz est à court de solutions. « L'idée de nous renforcer qu'elle vienne de la cellule de recrutement, de mes dirigeants ou de moi, c'est pareil. L'objectif c'est que nous soyons persuadés que le profil choisi soit le bon profil. On butte sur certains postes » a confié le coach en conférence de presse. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la piste prioritaire se nommait Jean-Philippe Mateta, mais Crystal Palace refuse de le libérer. Les noms de Vedat Muriqi (Lazio Rome), Sehrou Guirassy (Rennes), Zé Luis ou encore Lebo Mothiba (Strasbourg) sont apparus, mais aucune de ces pistes ne serait chaude aujourd’hui. Parallèlement à ces dossiers, l’ASSE tente de rapatrier deux de ses anciens buteurs.

Les négociations coincent pour Beric

Le premier, c’est Robert Beric, lié à l’ASSE entre 2015 et 2020. Selon les informations de L’Equipe , Roland Romeyer, président du directeur, aurait entamé des discussions avec l’international slovène, libre depuis son départ de Chicago. Connaisseur de la Ligue 1, le joueur coche toutes les cases aux yeux du dirigeant stéphanois. Mais à en croire le quotidien sportif, l’ASSE rencontre le plus grand mal à boucler ce dossier en raison notamment de sa situation sportive. Beric ne souhaiterait pas faire partie de l’équipe, à l’origine de la descente du club. Coordinateur sportif des Verts et ancien coéquipier du Slovène, Loïc Perrin tenterait de le convaincre et de dissiper ses craintes, mais les négociations n’auraient pas avancé selon les informations de RMC Sport . Dans l’impasse avec le buteur slovène, l’ASSE s’intéresse aussi à Bafétimbi Gomis, libre aussi de tout contrat.

Gomis ne privilégie pas un retour à l'ASSE