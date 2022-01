Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts lancent les grandes manœuvres pour le retour de Gomis !

Publié le 26 janvier 2022 à 17h00 par D.M.

Les dirigeants stéphanois auraient récemment pris contact avec Bafétimbi Gomis pour évoquer un possible retour à l'ASSE. L'attaquant, libre depuis son départ d'Al-Hilal, ne fermerait pas la porte à une arrivée en France.

A la recherche d’un buteur, l’ASSE tente un gros coup sur le marché. Comme indiqué par le Parisien et Foot Mercato , le club stéphanois aurait activé la piste menant à Bafétimbi Gomis, libre depuis son départ d’Al-Hilal il y a quelques jours. Agé de 36 ans, l’ancien international français ne reste pas insensible à cet intérêt, même s’il susciterait la convoite d’autres équipes comme Galatasaray, Fenerbahçe et Al Rayyan. Ce mercredi, un autre média confirme l’intérêt de l’ASSE pour Gomis.

L'ASSE contacte l'entourage de Gomis