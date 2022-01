Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts tentent un énorme coup avec Gomis !

Publié le 26 janvier 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 26 janvier 2022 à 8h17

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail avec Al-Hilal, où il a empilé les buts, Bafétimbi Gomis serait sollicité par l'ASSE qui cherche un attaquant expérimenté.

Bien que l'ASSE se soit déjà montrée très active avec le recrutement de cinq joueurs, à savoir Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon, Pascal Dupraz attend encore deux renforts. « Il nous reste une semaine. Nous avons l’intention de prendre a minima un attaquant et un défenseur », confiait l'entraîneur des Verts en conférence de presse.

L'ASSE sonde Gomis