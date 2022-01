Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bernard Caïazzo est en train de plomber la vente du club !

Publié le 26 janvier 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Lancé depuis plusieurs mois, le processus de vente de l'ASSE semble clairement à l'arrêt. Et pour cause, la situation sportive des Verts ne facilite pas les choses, mais surtout en coulisses, Bernard Caïazzo ralentirait clairement les choses.

Depuis le mois d'avril, le processus de vente de l'ASSE est enclenché. Et s'il a connu de nombreux rebondissements, il est encore loin d'aboutir. En effet, après avoir repoussé les offres de Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian, ainsi que celle du prince cambodgien Norodom Ravichak, qui aurait fourni de faux documents pour justifier ses garanties bancaires, les Verts ont toutefois annoncé être « heureux de constater que de nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG et attendent avec sérénité les recommandations du cabinet d’audit à propos de ces candidats dont la capacité financière est indiscutable avec une volonté de conclure dans les meilleurs délais . » Parmi ces candidats sérieux, le projet porté par Roman Dubov, président de la société Total Sport Investments, appuyé par le milliardaire russe Sergeï Lomakin, ainsi que le projet local Serge Bueno, fondateur de Smart Good Things, déjà sponsor de l'ASSE, sont les deux qui semblent les mieux engagés. Toutefois, voilà plusieurs semaines que le processus de vente semble au point mort alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaitaient céder leurs parts avant la fin de l'année 2021. Il faut dire que la situation sportive de l'ASSE ne facilite pas les discussions. Le club du Forez est effectivement bon dernier de Ligue 1 ce qui incite à la prudence les investisseurs. Mais ce n'est pas la seule raison. Journaliste de RMC , Edward Jay a fait le point sur la situation au micro de l'After Foot et révèle notamment que le comportement de Bernard Caïazzo bloque tout le processus de vente.

«Entre Romeyer et Caïazzo c'est le froid polaire»