Mercato - OM : Longoria a annoncé la couleur pour Caleta-Car !

Publié le 26 janvier 2022 à 23h45 par Th.B.

Alors que Duje Caleta-Car ne serait pas intransférable du point de vue de Pablo Longoria, le président de l’OM devrait éprouver de grandes difficultés à le vendre à West Ham en raison du prix réclamé pour son transfert, à savoir 24M€…

Duje Caleta-Car dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 avec l’OM. Et alors qu’il n’est plus intouchable au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli qui n’en fait pas vraiment un indiscutable, l’international croate aurait toujours une belle cote sur le marché des transferts et particulièrement en Angleterre. Outre Wolverhampton, West Ham aurait toujours des vues sur Caleta-Car lorsque le président Pablo Longoria pourrait se laisser tenter par une offre de transfert de 12M€ selon Florent Germain, journaliste de RMC Sport. « Après, on fera le débat dans six mois ou un an, en se demandant pourquoi on a encore un joueur dans l'effectif qui arrive en fin de contrat et que l'on n'a pas su vendre à temps. Il n'y a jamais de meilleure solution, et il y a une réalité financière ».

24M€ pour le transfert de Caleta-Car, une arrivée à West Ham compromise…