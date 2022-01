Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un prix revu à la hausse pour le départ de Caleta-Car ?

Publié le 25 janvier 2022 à 23h00 par A.C.

La dernière semaine du mercato pourrait réserver quelques surprises à Pablo Longoria, qui espère toujours pouvoir vendre certains joueurs. Cela semble être le cas de Duje Caleta-Car, qui a déjà failli quitter l’OM l’été dernier.

En décembre dernier, Jorge Sampaoli a clairement réclamé de nouveaux renforts à l’Olympique de Marseille, après tout de même une dizaine de recrues arrivées lors du dernier mercato estival. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, puisque Pablo Longoria a bouclé les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac ! Un autre joueur devrait bientôt arriver, puisque L’Équipe du Soir a annoncé que l’OM aurait trouvé un accord verbal avec Samuel Gigot, défenseur français de 28 ans actuellement en fin de contrat avec le Spartak Moscou.

C'est 20M€ pour Caleta-Car