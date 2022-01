Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se fixe un objectif à 12M€ !

Publié le 25 janvier 2022 à 18h45 par A.M.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Duje Caleta-Car est toujours à l'OM qui a pourtant besoin de vendre. Le club phocéen a donc revu ses exigences à la baisse en fixant un prix plancher à 12M€.

Bien décidé à renflouer ses caisses cet hiver, l'OM a déjà réussi à se séparer de Jordan Amavi, prêté à l'OGC Nice avec option d'achat, tandis que Dario Benedetto a été transféré à Boca Juniors après six mois en prêt à Elche. Mais ce n'est pas encore terminé puisque Pablo Longoria aimerait encore réaliser une belle vente, à l'image de celle de Duje Caleta-Car, convoité en Premier League alors que son contrat s'achève en juin 2023. Selon les informations de Florent Germain, journaliste de RMC Sport , l'OM a fixé ses conditions dans ce dossier.

Une offre de 12M€ suffira à convaincre l'OM pour Caleta-Car