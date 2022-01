Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a un gros coup à jouer avec Alvaro Morata !

Publié le 25 janvier 2022 à 22h30 par A.D.

Alors que Dusan Vlahovic se rapprocherait sérieusement de la Juventus, Alvaro Morata espérerait un mouvement du FC Barcelone d'ici la fin du mois de janvier. Toutefois, le Barça serait contraint de convaincre l'Atlético et de trouver une solution pour sa masse salariale.

Depuis son retour au FC Barcelone, Xavi a bouclé deux arrivées : Dani Alves et Ferran Torres. Malgré tout, le nouveau coach du Barça ne voudrait pas s'arrêter-là. Alors que le mercato hivernal fermera ses portes dans quelques jours, Xavi aimerait rester actif sur le marché et renforcer davantage son effectif. Pour ce faire, l'ancien d'Al-Sadd aimerait s'offrir les services d'Alvaro Morata, sa priorité au poste d'avant-centre. De son côté, le buteur de la Juventus croiserait les doigts pour pouvoir rejoindre le Barça d'ici la fin du mois de janvier.

Alvaro Morata attend l'offensive du FC Barcelone