Foot - Mercato

Mercato : La Juventus proche de boucler un énorme transfert ?

Publié le 25 janvier 2022 à 8h37 par La rédaction mis à jour le 25 janvier 2022 à 8h40

Auteur d’une saison XXL avec la Fiorentina, Dusan Vlahovic serait tout proche de boucler son transfert vers la Juventus Turin.