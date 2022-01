Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Milik tue tout suspense pour son avenir !

Publié le 25 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Arkadiusz Milik est annoncé sur le départ alors que la Fiorentina songerait à s’attacher ses services pour potentiellement oublier Dusan Vlahovic. Néanmoins, quitter l’OM ne serait pas une option d’après son entourage.

Partira, ne partira pas… Ces derniers jours, et notamment en raison de ses difficultés à l’OM, l’avenir d’Arkadiusz Milik ne cesse d’être évoqué dans la presse. Lundi, La Nazione a même dévoilé qu’en cas de départ de Dusan Vlahovic avant la clôture du mercato hivernal, la Fiorentina s’approcherait du président Pablo Longoria et des dirigeants de l’OM afin de tenter de boucler un prêt avec option d’achat de 18M€ d’Arkadiusz Milik. Et bien qu’il ait fait part des problèmes qu’il rencontre ces derniers temps au sein de l’animation offensive de l’OM à Canal+ Pologne , quitter l’Olympique de Marseille cet hiver ne serait pas envisageable dans l’esprit de Milik.

« Il veut continuer à l’OM. Marseille souhaite le garder »