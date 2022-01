Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça se corse pour cette opération prioritaire de Pascal Dupraz…

Publié le 25 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Bien que Pascal Dupraz en pincerait pour Vedat Muriqi, l’avant-centre de la Lazio devrait snober l’ASSE afin de mettre toutes les chances de son côté pour une signature à Fenerbahçe.

« Avec la signature de Mangala, il nous faut un attaquant de plus. C'est ce qu'on souhaite, ainsi qu'un joueur de plus pour atteindre les cinq recrues ». Dans la foulée de la défaite concédée par l’ASSE au cours du derby rhodanien face à l’ennemi historique qu’est l’OL, Pascal Dupraz ne cachait pas ses aspirations. L’entraîneur des Verts souhaite témoigner de l’arrivée d’une arme offensive supplémentaire et songerait entre autres à Robert Beric et Vedat Muriqi. Pour ce qui est de l’avant-centre de la Lazio, l’affaire se corserait considérablement pour Dupraz et l’ASSE.

Muriqi veut Fenerbahçe

La cause ? D’après les informations divulguées par le journaliste Nicolo Schira, Vedat Muriqi devrait bel et bien prendre la porte cet hiver. Cependant, après la Lazio, le Kosovar émettrait le souhait de connaître la Turquie et Fenerbahçe plutôt que l’ASSE. Le décor est planté et Pascal Dupraz sait donc à quoi s’en tenir.