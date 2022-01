Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit-il se séparer de Milik cet hiver ?

Publié le 25 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

En grande difficulté cette saison, Arkadiusz Milik dispose de plusieurs pistes pour son avenir. Mais selon vous, l’OM doit-il se séparer du Polonais ?

Cette saison, Arkadiusz Milik déçoit avec l’Olympique de Marseille, et sa situation pourrait se dégrader suite à l’arrivée de Cédric Bakambu. Samedi lors du déplacement sur la pelouse du RC Lens (2-0), Jorge Sampaoli a décidé de se passer des services de l’attaquant polonais, qui a ainsi assisté au premier but de la recrue hivernale de l’OM sur le banc de touche. Milik est loin de son meilleur niveau depuis son retour de blessure en septembre dernier, lui qui n’a trouvé le chemin des filets qu’une fois en Ligue 1. Une situation qui pourrait provoquer son départ, d’autant que l’Olympique de Marseille cherche toujours à renflouer les caisses.

L’OM doit-il faire confiance à Milik ?