Mercato - OM : Mourinho ne lâche rien pour ce joueur de Sampaoli !

Publié le 25 janvier 2022 à 19h10 par B.L.

En fin de contrat avec l'OM en juin prochain, Boubacar Kamara susciterait fortement l'intérêt de l'AS Roma cet hiver. En Angleterre, Manchester United s'intéresserait également au Français.

L'avenir de Boubacar Kamara est toujours aussi incertain du côté de l'OM. Le contrat de milieu de terrain expire à la fin de la saison et le Français ne devrait pas prolonger avec le club phocéen. Par conséquent, Boubacar Kamara peut désormais négocier avec les équipes de son choix dans l'optique d'un transfert libre l'été prochain. Néanmoins, Pablo Longoria pourrait décider de vendre le joueur de 22 ans dès cet hiver avant d'éviter un départ à 0€. Ainsi, l'AS Roma insisterait pour recruter Kamara...

Kamara est la priorité de l'AS Roma cet hiver