Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Kylian Mbappé ne fait plus le moindre doute !

Publié le 25 janvier 2022 à 16h30 par D.M.

La tendance est claire dans le feuilleton Kylian Mbappé. Le joueur devrait terminer la saison avec le PSG avant de prendre la direction du Real Madrid.

Le feuilleton Kylian Mbappé agite la planète football. Considéré comme la future star de ce sport, le joueur a une décision à prendre dans les prochains mois. Lié au PSG jusqu’en juin prochain, le champion du monde 2018 va devoir trancher entre une prolongation de contrat et un départ à la fin de la saison. Pour l’heure, l’ailier refuse de s’exprimer sur son avenir, préférant se concentrer sur le terrain et sur la deuxième partie de saison du PSG. Mais en coulisses, les tractations ont débuté. Les dirigeants parisiens ont repris les négociations avec l’entourage de Mbappé. Il est question d’une prolongation courte durée, ce qui permettra au PSG de ne pas le perdre gratuitement à la fin de la saison, mais aussi au joueur de ne pas bloquer son départ au Real Madrid. De son côté, Florentino Perez se montre serein en interne, malgré le silence de Kylian Mbappé, qui a toutefois fermé la porte à un départ cet hiver.

« Le Real Madrid ? En janvier, c'est sûr que non »

Désireux de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé avait été retenu par ses dirigeants, malgré une offre à 180M€. Le joueur ne souhaitait pas entrer en conflit avec sa direction et avait accepté la décision. La question d’un départ cet hiver s’est posée brièvement, avant que Kylian Mbappé ne lève le voile sur ses intentions. « Le Real Madrid ? En janvier, c'est sûr que non. Je finirai la saison au PSG, à 100 %. Et j'en suis très heureux » avait déclaré l’international français en décembre dernier lors d’un entretien à CNN . Le natif de Bondy a relégué au second plan les rumeurs sur son avenir et a la tête tournée vers la suite de la saison, et notamment vers le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid : « La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG. »

« Kylian va aller au Real l'année prochaine »