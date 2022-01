Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est passé à l'offensive dans ce dossier brûlant !

Publié le 25 janvier 2022 à 15h00 par A.D.

Désireux de recruter un nouvel arrière gauche avant la fin du mois de janvier, Xavi aurait jeté son dévolu sur Nicolas Tagliafico. Pour faire plier l'Ajax, le coach du Barça aurait proposé un prêt avec une option d'achat de 4M€.

Après avoir recruté Dani Alves et Ferran Torres, Xavi aurait deux objectifs majeurs en cette fin de mercato hivernal. En effet, le coach du FC Barcelone aimerait recruter un nouveau latéral gauche ainsi qu'un avant-centre pour redorer le blason catalan en deuxième partie de saison. Dans cette optique, Xavi aurait coché les noms de Nicolas Tagliafico et d'Alvaro Morata. Et en ce qui concerne le défenseur de l'Ajax, l'ancien entraineur d'Al-Sadd serait déjà passé à l'offensive.

Xavi propose un prêt avec une option d'achat de 4M€ pour Tagliafico