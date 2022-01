Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà fixé pour sa nouvelle piste offensive ?

Publié le 26 janvier 2022 à 21h45 par A.C.

En cette fin de mercato hivernal, Pablo Longoria aurait décidé de s’attaquer à Gerard Deulofeu, ancien du FC Barcelone actuellement à l’Udinese.

L’attaque de l’Olympique de Marseille pourrait voir un nouveau renfort débarquer. En Italie on assure depuis quelques jours que Pablo Longoria travaillerait sur l’arrivée de Gerard Deulofeu, qui a marqué six buts en 20 rencontres toutes compétitions confondues avec l’Udinese cette saison. Une piste pas vraiment simple toutefois, puisque le principal intéressé ne semble pas vouloir quitter le Frioul pour le moment. « Ça fait plaisir de voir son nom être lié à ce genre d’équipes » a expliqué l’Espagnol de 27 ans, lors d’un entretien diffusé le 12 janvier dernier. « Je les remercie, mais je suis totalement concentré sur l’Udinese ». Ce dossier pourrait d’ailleurs couter très cher à l’OM, puisque la presse transalpine annonce que l’Udinese réclamerait entre 20 et 25M€.

L’OM n’attire pas du tout Deulofeu