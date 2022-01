Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce joli coup, ce sera 25M€ !

Publié le 26 janvier 2022 à 16h10 par A.M.

Intéressé par Gerard Deulofeu dans le cas où un joueur offensif venait à quitter le club, l'OM devrait toutefois être rapidement refroidie par les exigences de l'Udinese.

D'ici la fin du mercato, l'OM devrait être actif, notamment dans le sens des départs. Et pour cause, jusqu'ici seuls Jordan Amavi, prêté à l'OGC Nice, et Dario Benedetto, transféré définitivement à Boca Juniors, sont partis alors que Pablo Longoria espérait boucler d'autres ventes cet hiver à l'image de celle de Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara. C'est la raison pour laquelle, l'OM n'exclurait pas l'hypothèse d'une vente de Bamba Dieng.

L'Udinese réclame entre 20 et 25M€ pour Deulofeu