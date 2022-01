Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ouvre la porte à un départ à 10M€ !

Publié le 25 janvier 2022 à 22h10 par Th.B.

Alors que le président Pablo Longoria avait dernièrement affirmé que Bamba Dieng ne quitterait pas l’OM cet hiver, la situation aurait changé et le dirigeant espagnol réclamerait désormais 10M€ aux clubs anglais intéressés par l’international sénégalais.

« Départ de Dieng ou Milik ? Absolument pas ! On disait qu'on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant... C'est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c'est difficile à trouver. C'est de plus en plus rare » . À l'occasion de la conférence de presse de présentation de Cédric Bakambu à la mi-janvier, Pablo Longoria assurait que ni Bamba Dieng, ni Arkadiusz Milik ne serait sous la menace d’un départ avant la clôture du mercato hivernal. Cependant, la donne a changé depuis, et il se pourrait à présent que Bamba Dieng plie bagage d’ici lundi prochain.

Ça s'agite en Angleterre pour Bamba Dieng et Longoria attend 10M€ !