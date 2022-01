Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La presse anglaise confirme une manœuvre improbable de Pablo Longoria !

Publié le 25 janvier 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Très actif en cette période de mercato hivernal, l’OM a déjà bouclé les arrivées d’un buteur et un latéral gauche. Mais Pablo Longoria, qui dispose pourtant d’une marge de manœuvre financière très limitée sur le marché, aurait tenté un incroyable coup avec Pierre-Emerick Aubameyang…

« On essaie de trouver ce qui se rapproche le plus de ce qu'on recherche. On a un nombre correct de joueurs. On va voir comment évolue le marché, il peut y avoir des départs », indiquait récemment Jorge Sampaoli en conférence de presse sur la suite du mercato hivernal à l’OM, laissant donc clairement entendre qu’il devrait encore y avoir du mouvement d’ici la fin du mois de janvier. Dans le sens des arrivées, le président Pablo Longoria s’est déjà montré très actif, ayant bouclé les signatures de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, mais l’OM ne compte vraisemblablement pas s’en arrêter là.

L’OM tente le coup pour Aubameyang

La rumeur avait déjà fait son apparition ces derniers jours, et elle a été confirmée ce mardi matin par Sky Sports : l’OM fait partie des clubs en lice pour tenter de récupérer Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver. L’attaquant gabonais de 32 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Arsenal, est en instance de départ étant donné qu’il fait l’objet d’une procédure disciplinaire chez les Gunners , et Pablo Longoria aurait donc des vues sur l’ancien joueur de l’ASSE. Une piste qui paraît néanmoins improbable sur le papier, puisqu’il faudrait qu’Arsenal garde à sa charge une partie importante du salaire d’Aubameyang et que l’OM parvienne à obtenir un prêt gratuit. Une mission d’autant plus impossible que la concurrence est colossale dans ce dossier.

Le PSG, le Milan AC, la Juventus…