Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a fixé son prix pour Milik !

Publié le 25 janvier 2022 à 9h10 par A.M.

Priorité de la Fiorentina pour remplacer Dusan Vlahovic en partance pour la Juventus, Arkadiusz Milik ne serait pas opposé à un retour en Serie A. Mais l'OM ne se laissera pas faire.

Prêté à l'OM jusqu'en juin prochain, Arkadiusz Milik reste sur une première partie de saison assez décevante et peine à confirmer le rendement entrevu la saison dernière. Par conséquent, l'attaquant polonais est régulièrement cité parmi les candidats au départ du côté de l'OM qui a besoin de vendre et qui a recruté Cédric Bakambu récemment. D'autant plus que Milik garde une belle cote en Serie A où la Fiorentina semble faire le forcing pour l'attirer cet hiver après avoir donné son accord pour le transfert de Dusan Vlahovic vers la Juventus.

L'OM ne lâchera pas Milik pour moins de 10M€