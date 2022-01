Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le gros dossier du moment bouleverse les plans de l’OM et du PSG !

Publié le 25 janvier 2022 à 18h30 par A.C.

Pablo Longoria et Leonardo semblaient avoir tracé un plan de vol clair pour cette fin de mercato, mais un énorme dossier pourrait rebattre les cartes.

On rentre dans la dernière semaine du mercato hivernal et beaucoup de choses peuvent encore arriver. Leonardo semble arriver au bout de sa mission ventes, avec Eric Junior Dina Ebimba qui va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain comme nous vous avions annoncé sur le10sport.com et qui sera prêté en Bundesliga, probablement au Bayer Leverkusen. L’effectif devrait donc rester inchangé pour la deuxième partie de saison, sauf pour une énième recrue qui pourrait bientôt débarquer au PSG. Plusieurs sources assurent ces derniers jours que Leonardo travaille sur l’arrivée de Tanguy Ndombélé, qui ne semble plus avoir sa place dans le dispositif d’Antonio Conte et qui pourrait retrouver son ami Kylian Mbappé à Paris. Un scénario semblable à celui de l’Olympique de Marseille, qui pourrait également faire quelque chose en cette fin de mercato. Les médias italiens parlent d’un intérêt prononcé de Pablo Longoria pour Gerard Delofeu, ancien du FC Barcelone désormais à l’Udinese qui pourrait être une arme en plus pour Jorge Sampaoli. Dans le cas de l’OM un ou deux départs pourraient également être bouclés, avec Alvaro Gonzalez qui pourrait être poussé vers la sortie. Et si deux dossiers brûlants se présentaient finalement pour les deux géants de Ligue 1 ?

Icardi, le successeur de Vlahović à Florence ?

Ces dernières heures, un dossier assez énorme semble s’être mis en place autour de Dušan Vlahović. Éblouissant avec la Fiorentina et suivi notamment par le PSG, Arsenal, le Real Madrid et le FC Barcelone, l’attaquant devrait prendre la direction de la Juventus dans une opération d’une valeur totale de 75M€. Cela pourrait avoir un effet domino sur d’autres attaquants de pointes... et notamment Mauro Icardi ! Il Corriere Fiorentino nous apprend en effet ce mardi que l’attaquant du PSG aurait été proposé à la Fiorentina pour remplacer Vlahović. Le profil ne laisserait pas insensible les dirigeants florentins, même si Icardi a actuellement un salaire très important. A noter qu’après avoir vu la piste turinoise s’envoler, Leonardo serait une nouvelle fois en train de réfléchir à un départ du numéro 9 du PSG, à en croire les récentes informations de Sport Italia .

La Fiorentina sur le point d’offrir 18M€ pour Milik