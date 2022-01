Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé n’a pas dit son dernier mot pour sa prolongation…

Publié le 25 janvier 2022 à 18h10 par T.M.

Alors que l’agent d’Ousmane Dembélé vient d’arriver à Barcelone, l’avenir du Français pourrait bien se décanter dans les heures à venir. Et visiblement, aux yeux de Dembélé, une prolongation ne serait pas encore exclue.

N’ayant pas répondu à l'offre de prolongation du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a officiellement été invité à s’en aller durant ce mercato hivernal. La position du club catalan est ferme et c’est d’ailleurs pour cela qu'il n’a pas été appelé par Xavi pour les derniers matchs du Barça. Entre les Blaugrana et Dembélé, le divorce pourrait donc être plus proche que jamais et ce mardi, l’agent du champion du monde a d’ailleurs atterri en Catalogne pour faire un point avec Joan Laporta.

Dembélé a une solution ?